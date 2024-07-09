محافظ الجيزة: صيانة شبكات المرافق بمستشفى مبارك المركزى بمنشأة القناطر

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، سير العمل بمستشفى مبارك المركزى بمركز ومدينة منشأة القناطر؛ للوقوف على حجم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وانتظام العمل بالورديات وأقسام الطوارئ والعناية المركزة.

ووجه المحافظ مدير مديرية الشؤون الصحية بالانتهاء من أعمال التجديد وصيانة شبكات المرافق بالمستشفى، والتى من المقرر تنفيذ أعمال تطوير شامل لها بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

شملت جولة المحافظ المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وقسم الأشعة وقسم الأطفال المبتسرين وبحث مع مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة ومدير المستشفى الاحتياجات ومتطلبات رفع كفاءة العمل بها.

وخلال حديثه مع عدد من المواطنين من متلقى الخدمات الطبية داخل المستشفى اطمئن المحافظ على مستوى الخدمات المقدمة لهم ومدى توافر الأدوية والأطقم الطبية على مدار اليوم.

واطلع المحافظ منهم على أبرز المعوقات التي تواجههم، مؤكدًا أنه سيتابع بشكل دوري تلافي الملاحظات ومدى تحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين المترددين على المستشفى.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، والدكتور خالد مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.