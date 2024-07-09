محافظ الجيزة: تنفيذ المرحلة الثانية لتوسعات محطة مياه الشرب بمنشأة القناطر

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، محطة مياه الشرب بمنشأة القناطر، في إطار جولاته الميدانية للوقوف علي نسب تنفيذ المشروعات.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التوسعة بالمرحلة الأولى للمحطة، والتي انتهت أعمالها بقدرة 40 ألف م3 وتخدم مدينة منشأة القناطر وقرى الأخصاص وأم دينار وكفر حجازي والرهاوي ونكلا وجزاية، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التوسعات للمحطة لتصل قدرتها الإجمالية إلى 80 ألف م3، وذلك لتوسيع دائرة الاستفادة للمواطنين، حيث من المقرر أن تخدم قري القطا وأبو غالب والحاجر وبني سلامة وأتريس وكفر أبو حديد ووردان.

وأكد محافظ الجيزة، أهمية الجهد المبذول خلال الفترة الماضية والذى أسفر عن زيادة كميات المياه التى تم إضافتها من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة والتوسعات مما ساهم فى حل مشكلة الانقطاعات وضعف ضغوطات المياه بالعديد من القطاعات.

ووجه المحافظ بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أية معوقات قد تطرأ على سير العمل، مشددًا على تسريع وتيرة الأعمال والالتزام بالتوقيتات المحددة.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، ومحمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي مديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.