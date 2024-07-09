محافظ البحيرة توجه برفع كفاءة الطرق وفق المواصفات القياسية.. فيديو

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لرفع كفاءة الطرق وصيانتها وفق المواصفات والاشتراطات الفنية المطلوبة، وذلك من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية .

ووجهت محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بضرورة التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية، لدفع العمل بكافة الأعمال ومشروعات البنية التحتية الجارية، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهائها فى مواعيدها المقررة

جاء ذلك خلال تفقدها طريق دمنهور شبراخيت لمتابعة الأعمال الجارية لرفع كفاءته بطول 12 كيلو متر ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".