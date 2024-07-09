محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجى بأبنوب لاستقبال طلبات التصالح

أسيوط-هيثم البدرى

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط ، خلال جولته الميدانية بمركز أبنوب اليوم سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء واستمع من المشرف على المركز التكنولوجي حول الخدمات المقدمة بالمركز ، وخطوات تقديم طلب التصالح.

وشدد أبو النصر، على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطنين وسرعة تقديم الخدمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب.

وحرص محافظ أسيوط، خلال تفقده للمركز على التعرف على آراء العاملين والمواطنين حول المركز وجودة الخدمات المقدمة، موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، لافتًا إلى أن طلبات التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة بما يحقق الصالح العام.

وكلف المحافظ، رئيس المركز بالمتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التصالح وعرض مزاياه وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية، مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

كما شهد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة محطتى "تسمين عرب العوامر " و" فريزيان الحمام" بمركز أبنوب التابعتين لمشروع تنمية الثروة الحيوانية وذلك ضمن خطته لتطوير مشروعات المحافظة وتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها.

جاء ذلك خلال تفقده المحطة لبدء أعمال التطوير رافقه خلالها النائب الدكتور مينا عماد نائب المحافظ و اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وخالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ود. سحر عبد الله مدير مشروع الثروة الحيوانية ولفيف من وكلاء الوزارة والتنفيذيين .

حيث تفقد المحافظ اقسام محطة فريزيان الحمام بمركز أبنوب والتى تتكون من 75 رأس ماشية من الابقار وتقع على مساحة 13 فدان ، وتفقد مخازن الاعلاف وشاهد الحملة الميكانيكية وكهنة السيارات الغير مستغلة ،مصدراً تعليماته بفحص وحصر الحملة الميكانيكية والكهنة بالمشروع وإصلاح السيارات المعطلة منها على وجه السرعة ووفقاً للإجراءات القانونية وتقليل الفاقد من المخلفات الغير مستغلة بالمحطة من خلال تعظيم الاستفادة منها وإعادة تصنيعها .

كما استكمل اللواء د هشام ابوالنصر ،جولته بتفقد محطة تسمين عرب العوامر بأبنوب والتى تتكون من 340 رأس ماشية من الجاموس وتقع على مساحة 82 فدان ويتم زراعة جزء كبير منها بالبرسيم ،وتابع سير العمل بالمحطة ومعمل الالبان وعنابر الحيوانات،موجهاً بالبدء الفورى فى تطوير شامل للمزرعة وتفعيل إنتاجية المزرعة من الألبان وبيعها للمواطنين وتعظيم الاستفادة من المخلفات والسماد العضوى بالمحطات وبيعه فى مزاد علنى للمواطنين تعظيماً للموارد ،كما وجه بإستغلال كافة الأراضى الغير مستغلة بالمحطات لزراعتها بصفة عاجلة كعلف للماشية ونظافة ودهان الأعمدة والمبانى وتابع أعمال تطوير ونظافة المحطة ورفع المخلفات العضوية منها ،ورفع كافة المخلفات من الاماكن الغير مستغلة تمهيدا للبدء فى زراعتها ،كما قرر صرف مساعدات عاجلة لكافة العاملين بالمحطتين تحفيزاً لهم على المشاركة الجادة فى أعمال التطوير والنظافة ورفع المخلفات والتراكمات .