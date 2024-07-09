مجمع صناعى جديد.. الملف الصناعى أمام محافظ بورسعيد لاستكمال مسيرة التنمية

بورسعيد - محمد عزام

ينتظر مجمع "3 يوليو" الصناعى الجديد جنوب محافظة بورسعيد، الافتتاح بعد الانتهاء من إنشائه وتخصصيه لعدد من المستثمرين، ليضم مجالات وتخصصات جديدة تضاف إلى الموجودة فى المحافظة.

وخلال السنوات العشر الماضية، كان لمحافظة بورسعيد، منهجاً فى تنمية الصناعة من خلال إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة والتى بدأت بال 58 مصنع ثم ال 118 مصنع ثم ال 54 مصنع، ليكون مجمع "3 يوليو" من الرابع فى هذه المنطقة.

وسار معدل العمل فى المجمع وإنشائه وتخصصيه بشكل سريع جدا ليشمل على عدة أنشطة ( مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية ) بمساحات مختلفة.

وعقدت محافظة بورسعيد، اختبارات شخصية للمتقدمين للمشروع وتخصيصها لهم، والذى يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، مع تقديم كافة الدعم والخبرات التى اكتسبها القائمين على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد.

يساهم المجمع الصناعى الجديد فى تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتوفير فرصًا جديدة للنمو ودفع عجلة الاقتصاد المصرى نحو الأسواق العالمية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وشهدت محافظة بورسعيد، إنشاء العديد من المجمعات الصناعية التى جذبت كثير من صغار المستثمرين وأصبحوا من المصدرين إلى دول عديدة فى العالم، ومن بينها مجمع ال 58 مصنع، مجمع ال 118 مصنع، وغيرها من التى يتم إنشائها حالياً نظراً لإقبال المستثمرين عليها.

يقام مجمع ال 118 مصنع على مساحة 41 فدان تقريباً، وتم إنشاؤه عام 2017، وطرحه وتخصيصه بالكامل، وفيه عدد الوحدات 118 وحدة ( 99 مصنع )، حيث توجد مصانع مكونة من أكثر من وحدة.

وشملت الوحدات التى تم طرحها على مساحات مختلفة [ 1080 / 800 / 420 ] متر، فى عدة أنشطة مختلفة مثل القطاعات الهندسية [ هندسى - غزل ونسيج - غذائى - كيماوى ]، "ملابس جاهزة - أحذية - منتجات جلدية - اثاث خشبى - أسلاك كهرباء - أسلاك نت - شباشب - منتجات لحوم مجمدة - أعلاف - كسارة بلاستيك - فوم - صابون - بخور - خراطيم كهرباء - شنط مدارس - شنط سفر - قطاعات PVC - أبواب وشبابيك خشب - تعبئة بقوليات".



المجمع جنوب بورسعيد



مجمع ٣ يوليو ببورسعيد



مجمع ٣ يوليو في بورسعيد