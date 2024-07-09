كلية التكنولوجيا بجامعة حلوان تنظم ورشة عمل حول ترشيد استهلاك الطاقة

مخمد صبحى

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان ورشة عمل بعنوان "ترشيد استهلاك الطاقة" في إطار جهود الجامعة لنشر الوعي البيئي.

أقيمت الورشة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور إبراهيم لطفي، عميد الكلية، وإشراف الدكتور مصطفى الطوخي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قدمت الورشة الدكتورة ألفت السيد، المدربة المعتمدة من جامعة عين شمس ومنظمة اليونسكو.

وقد افتتح الدكتور إبراهيم لطفي الفعالية بالترحيب بالحضور، معلناً أن خريجي الكلية من دفعتي 2020 و2021 سيحصلون على بكالوريوس في تكنولوجيا التعليم.

واكد على دور الخريج في ممارسة المهنة بمهارة لكي يشترك في نقابة التكنولوجيين وعلى ضرورة الاستخدام الأمثل للطاقة في جميع مجالات الحياة .

وتناولت الورشة عدة محاور رئيسية، حيث قدم الدكتور مصطفى الطوخي نبذة عن ترشيد الطاقة وأهمية الاستخدام الأمثل للأجهزة الإلكترونية.

وشرحت الدكتورة ألفت السيد المفهوم الحقيقي لترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدة أنه يعني الاستخدام الأمثل للموارد دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم.

وقدمت الورشة نصائح عملية لترشيد استهلاك الطاقة، مثل استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، وإيقاف تشغيل الأجهزة غير المستخدمة، وترشيد استهلاك المياه الساخنة.

وأكدت الدكتورة ألفت أن تبني هذه الممارسات يمكن أن يساهم في توفير المال والحفاظ على البيئة دون التضحية بالراحة.

حضر الورشة 88 طالباً وطالبة من الفرقتين الأولى والثانية، وشارك في تنظيمها عدد من طلاب اتحاد الطلبة بالكلية.

وتعكس هذه المبادرة التزام جامعة حلوان وكلية التكنولوجيا والتعليم بتعزيز الوعي البيئي وتشجيع الممارسات المستدامة بين طلابها، مما يسهم في إعداد جيل واعٍ بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة.