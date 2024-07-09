اليوم السابع
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فريق طبى بجامعة قناة السويس ينجح فى استئصال ورم بالبنكرياس بـ"جراحة ويبل"

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 05:03 م
فريق طبى بجامعة قناة السويس ينجح فى استئصال ورم بالبنكرياس بـ"جراحة ويبل" فريق طبى بجامعة قناة السويس
الإسماعيلية- صبرى غانم

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 نجح أطباء قسم جراحة الأورام بمستشفى جامعة قناة السويس في عملية جراحية لاستئصال ورم بالبنكرياس عن طريق المنظار الجراحى " جراحة ويبل "laparoscopic Whipple . 

وكانت قد حضرت المريضة التى تبلغ من العمر 52 عاما، تعانى من صفراء انسدادية و بعد استقبال المريضة بعيادة جراحة الأورام وعمل الفحوصات اللازمة تبين أنها تعانى من ورم سرطانى بالبنكرياس، وتم اتخاذ قرار بتحضير المريضة لإجراء عملية ويبل Whipple  : استئصال رأس البنكرياس  و الاثنى عشر و جزء من المعدة و المرارة و جزء من القناة المرارية و إعادة التوصيل بالأمعاء.

وتعد تلك العمليات من العمليات المتطورة فى مجال جراحة الأورام والمناظير الجراحية و تم خروج المريضة بسلام وصحة جيدة .


وضم فريق الجراحة الذى أجرى العملية طب من الأطباء أحمد السيد مرعى مدرس جراحة الأورام، سارة سالم حفنى مدرس جراحة الأورام ، و محمد إبراهيم زايد مدرس مساعد جراحة الأورام، و عمر محمد منسى  مدرس مساعد جراحة الأورام، وجيداء حسن  مدرس مساعد جراحة الأورام، إرينى عماد لمعى - طبيب مقيم جراحة أورام، وأحمد عبد الرحمن خليل - طبيب مقيم جراحة الأورام

كما ضمن فريق التخدير بالعمليات كل من الأطباء خديجة حامد مدرس التخدير و العناية المركزة، ومحمود حسنى كدرس مساعد التخدير  والعناية والمركزة، ويسرى إبراهيم طبيب مقيم تخدير وعناية مركزة
 







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