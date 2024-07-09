عمل بطولى.. مضيفة طيران مغربية تنقذ رضيعا فى الجو من سكتة قلبية

وكالات

عمل بطولي أقدمت عليه مضيفة طيران في المغرب بعدما نجحت في إنقاذ رضيع من موت محقق أثناء رحلة على متن رحلة للخطوط الملكية المغربية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن رضيعًا يبلغ من العمر 18 شهرًا صعد على متن الطائرة وهو يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وفقا لوالدته، وبعد وقت قصير من إقلاع الطائرة فقد الصغير الوعي فجأة وتوقف عن التنفس.

ووفقا للمواقع المغربية، تعرض الرضيع لسكتة قلبية لكن تدخلت مضيفة الطيران بإجراء تدليك لقلب الصغير ونجحت في إنقاذه من الموت، كما تم تزويده بالأكسجين بمساعدة رئيس طاقم الضيافة.

وأبلغ قائد الطائرة فريق الإسعاف بمطار الدار البيضاء بحالة الطفل، إذ تم نقله مباشرة بعد هبوط الطائرة بمطار محمد الخامس الدولي لتلقي المزيد من الرعاية.

وتقدم مسؤولون رسميون بالشكر لمضيفة الطيران وطاقم الضيافة على ما أظهروه من تفانٍ وكفاءة.