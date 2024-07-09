طائرة بوينج تفقد إحدى عجلاتها أثناء إقلاعها من مطار لوس أنجلوس

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت شركة الطيران الأمريكية "يونايتد إيرلاينز" المشغّلة للطائرة بوينج أن طائرة فقدت إحدى عجلاتها أثناء عملية إقلاعها من مطار لوس أنجلوس.

وأكدت "يونايتد إيرلاينز" وقوع الحادث، مشيرة - فى بيان - إلى أنّه سيتم إجراء تحقيق لمعرفة السبب"، وفقا لقناة الحرة الأمريكية.

يشار إلى أن الطائرة، من طراز بوينج 757-200، وكانت متجهة إلى مدينة دنفر بولاية كولورادو وعلى متنها 174 راكباً وطاقم من سبعة أفراد، وعلى الرّغم من فقدانها العجلة ، تمكّنت الطائرة من الهبوط بأمان لكن بتأخير قدره 25 دقيقة، ووفقا لمتحدّث باسم بوينج فإنّ يونايتد إيرلاينز تسلّمت هذه الطائرة في 1994 أي قبل 30 عاماً.

