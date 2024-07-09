اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يوليو 2024 01:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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طائرة بوينج تفقد إحدى عجلاتها أثناء إقلاعها من مطار لوس أنجلوس

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 01:23 م
طائرة بوينج تفقد إحدى عجلاتها أثناء إقلاعها من مطار لوس أنجلوس يونايتد إيرلاينز ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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أعلنت شركة الطيران الأمريكية "يونايتد إيرلاينز" المشغّلة للطائرة بوينج أن طائرة فقدت إحدى عجلاتها أثناء عملية إقلاعها من مطار لوس أنجلوس.

وأكدت "يونايتد إيرلاينز" وقوع الحادث، مشيرة - فى بيان - إلى أنّه سيتم إجراء تحقيق لمعرفة السبب"، وفقا لقناة الحرة الأمريكية.

يشار إلى أن الطائرة، من طراز بوينج 757-200، وكانت متجهة إلى مدينة دنفر بولاية كولورادو وعلى متنها 174 راكباً وطاقم من سبعة أفراد، وعلى الرّغم من فقدانها العجلة ، تمكّنت الطائرة من الهبوط بأمان لكن بتأخير قدره 25 دقيقة، ووفقا لمتحدّث باسم بوينج فإنّ يونايتد إيرلاينز تسلّمت هذه الطائرة في 1994 أي قبل 30 عاماً.
 







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