صحة سوهاج: بدء فعاليات المسح الميدانى الثانى للبلهارسيا والطفيليات

سوهاج محمود مقبول

بدأت مديرية الصحة في سوهاج، فعاليات المسح الميداني الثاني للبلهارسيا والطفيليات المعوية لنسبة 10% من سكان قرى محافظة سوهاج في الفترة والتي تستمر حتى 30 سبتمبر 2024م، بإجمالي مستهدف 443947 مواطن، في 11 إدارة و 320 وحدة صحية بنطاق المحافظة صرح بذلك وكيل وزارة الصحة في سوهاج.

وأضاف وكيل صحة سوهاج، أن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على صحة المواطنين، و إطار استراتيجية وزارة الصحة والسكان" الإدارة المركزية لمكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض" في القضاء على البلهارسيا وما لها من آثار سلبية على صحة المواطنين في الأماكن شديدة الإصابة.

ومن جانبه وجه اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية وتوفير الدعم اللازم لإنجاح المسح الميداني، والعمل على تحقيق أهدافه.

وأكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، على أهمية الاكتشاف المبكر والوقاية من مضاعفات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية، مشيرا إلى علاج الحالات الإيجابية بالمجان مع توافر العلاج اللازم بكافة الوحدات الصحية.