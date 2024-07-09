اليوم السابع
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سيمنس: محطاتنا تعمل بانتظام.. وملتزمون بتوفير الكهرباء للمصريين

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 01:02 م
سيمنس: محطاتنا تعمل بانتظام.. وملتزمون بتوفير الكهرباء للمصريين شركة سيمنز
كتبت رحمة رمضان

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أعلن اشرف سماحة المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة فى مصر، أن كل ما يتردد من ادعاءات يتم تداولها مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام وعدد من منصات التواصل الاجتماعي بشأن محطات إنتاج الكهرباء التى تم إنشائها بواسطة الشركة غير صحيحة، معلناً أن المدفوعات المستحقة لشركة سيمنس تسير بشكل منتظم وفق ما هو مُتَفق عليه مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكدت شركة سيمنس فى بيان لها اليوم للطاقة، التزامها الكامل بدعم ومساندة الحكومة المصرية فى توفير الكهرباء المستدامة لشعب مصر، موكدة على أن محطات الكهرباء، التي تقوم شركة سيمنس  بتشغيلها، مستمرة فى العمل على توليد الكهرباء المطلوبة من قبل وزارة الكهرباء، ولا يوجد لدى الشركة أى نية لوقف الأعمال بأى من هذه المحطات.







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