رفع 600 حالة تعدٍ على الطريق العام والتحفظ على مركبات توك توك مخالفة بالهرم

كتبت - مرام محمد

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود حي الهرم في التعامل مع المخالفات والتعديات على الطرق العامة وتكثيف حملات رفع الإشغالات لتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

ونفذ حي الهرم حملات في شوارع المجزر الآلى واللبينى ومدخل المنشية ومنطقة عمارات الفيصلية، أسفرت عن رفع 600 حالة إشغال للمحال والمقاهي والباعة الجائلين والتحفظ على عدد من مركبات التوك توك للسير عكس الاتجاه وبالشوارع الرئيسية.

وكلف محافظ الجيزة بمواصلة الحملات على مدار اليوم وتطبيق مواعيد غلق المحال التجارية وفقًا للمواعيد المحددة، موجهًا بالمتابعة الدورية لحالة الشارع.

وشدد بمتابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة وإجراء متابعات ميدانية على مدار الـ24 ساعة لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين والممارسات العشوائية.



جانب من رفع التعديات