اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يوليو 2024 10:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رجل يلقى زجاجتى مولوتوف على القصر الملكى النرويجى.. فيديو

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 09:07 ص
رجل يلقى زجاجتى مولوتوف على القصر الملكى النرويجى.. فيديو القصر الملكى النرويجى
وكالات

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قالت الشرطة النرويجية إن رجلا على كرسي متحرك كهربائي ألقى عدة عبوات حارقة على القصر الملكي النرويجي في أوسلو.

وبحسب موقع سكاى نيوز، أضافت الشرطة أن الرجل أخبر شاهد عيان في البداية أنه كان يحمل قنبلة ثم ألقى زجاجتي مولوتوف باتجاه الجزء الخلفي من المبنى.

واندلعت ألسنة اللهب لكن تم إخمادها بسرعة.

 

 

وقالت الشرطة إن الوضع "تحت السيطرة" وتم القبض على الرجل بسرعة. ولا تزال دوافع الفعل غير واضحة.

وقال الديوان الملكي لهيئة الإذاعة النرويجية إن مدى الضرر لا يزال غير واضح.

ويقع القصر الملكي، حيث يقيم الملك هارالد الخامس مع زوجته الملكة سونيا، في وسط أوسلو، ويحيط به منتزه القصر الكبير.







القصر الملكى النرويجى

أوسلو

النرويج

مولوتوف




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