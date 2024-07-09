خطوات علاج الإجهاد الحرارى للماشية .. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بـ وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن بداية الموجة شديدة الحرارة اليوم وستكون ذروتها الخميس والجمعة.

وحدد معهد التناسليات بوزارة الزراعة إستراتيجية لمعالجة الإجهاد الحراري نتعرف عليهما فى التقرير التالى :

قصيرة المدى :

1- يتم نقل الحيوانات إلى الظل على الفور، وتقديم الكثير من الماء البارد النظيف، وتشجيعهم، على شرب كميات صغيرة في كثير من الأحيان، مع رشها بالماء البارد، خاصة على الساقين والقدمين، أو وضعها في الماء، مع استخدم الرشاشات أو الخراطيم للماشية والخيول.

2- يمكن وضع مناشف مبللة فوقها، كما يمكن وضع الكلاب والقطط في أحواض من الماء البارد، مشددا على انه لا ينبغي بلل الدواجن إلا إذا كان هناك نسيم يساعد في عملية التبريد.



3- زيادة حركة الهواء من حولهم، ويمكن استخدام المراوح في عمليات التهوية وتحريك الرياح، مع خفض معدلات التخزين للسماح للحيوانات بالاستلقاء.



4- في حال لم تظهر على الحيوان أي علامة على التحسن ، ضرورة الاتصال بالطبيب البيطري المحلي للحصول على المساعدة.



الإستراتيجية طويلة المدى:

5- اجراء عمليات التعديل البيئي، والتي تشمل متطلبات الحيوانات المتحملة وراثيًا عن طريق اختيار الحيوانات في ظروف الإجهاد الحراري ومن خلال إدخال جينات التكيف مع الحرارة من سلالة تكيفية محلية إلى قطيع غير متكيف أو أقل تحملاً.

