حملات تقييم للخدمات الطبية بوسط سيناء وإعفاء المرضى من رسوم مستشفى العريش

شمال سيناء - محمد حسين

أجرى الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، زيارة مفاجئة لوحدات الرعاية الصحية فى منطقتى الجفجافة وبغداد بوسط سيناء.

أعلنت صحة شمال سيناء، انه هدفت الزيارة إلى الاطمئنان على سير العمل، وتقييم جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتحقق من تواجد القوى البشرية، وتوافر الأدوية، الطعوم، الأمصال، والمستلزمات الطبية بالوحدات، بالإضافة إلى بحث أى معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل.



وخلال الزيارة، وجه سمير بأهمية التأكد من رضا المرضى والمواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية وحسن المعاملة للمترددين على الوحدات الصحية.



كما أعلن وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم إعفاء 185 مريضًا غير قادرين من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية فى مستشفى العريش العام خلال شهر يونيو الماضي.



وأوضح فى بيان أن إدارة الخدمة الاجتماعية تساعد المرضى غير القادرين من خلال إعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد إجراء بحث اجتماعى شامل وزيارات منزلية.



بدوره، أشار إبراهيم عبد الله، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية، إلى أن 94 مريضًا تم إعفاؤهم إعفاءً كليًا، و91 مريضًا تم إعفاؤهم جزئيًا فى مستشفى العريش.

وأضاف أن الأخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل حصولهم على الخدمة الطبية، مؤكدًا أن مساعدتهم واجب إنساني.