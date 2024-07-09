جامعة سوهاج تشارك بالمؤتمر الدولى الخامس للبيئة والتنمية المستدامة بجامعة بنى سويف

سوهاج محمود مقبول

شاركت جامعة سوهاج فى فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للبيئة والتنمية المستدامة، الذى نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنى سويف، تحت شعار "الأخضر أسلوب حياة"، وقد مثل الجامعة بالحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال أن الجامعة حريصة على المشاركة فى كافة الفعاليات العلمية والتجمعات البحثية التى تضم الأساتذة والمتخصصين والمعنيين فى مختلف الاتجاهات العلمية والاجتماعية والبيئية والإقتصادية، والتى تهدف إلى عرض الآراء والأفكار والخبرات، والتعرف على أحدث ما توصل إليه العلماء والتقنيات الحديثة فى مجالات البحث العلمي.

وأكد النعماني، على أن المؤتمر ناقش أهمية إدراج أهداف التنمية المستدامة داخل المناهج الدراسية بالجامعات، وضرورة إبراز دور الجامعة فى قيادة التنمية وتوجيه قطاعات الدولة، طبقاً للإستراتيجية القومية للتعليم العالي، مضيفاً أن الجلسات العلمية للمؤتمر تناولت أيضاً التعريف بالاقتصاد الأخضر وارتباطه الوثيق بالتنمية المستدامة، وأهمية التحول للأخضر لتحسين جودة الحياة، وتحقيق التوازن للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وصون حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.

ومن جانبه قال الدكتور خالد عمران، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات متتالية لقيادة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، واطلقت الإستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050، لتحقيق استدامة بيئية ونمو الاقتصاد الأخضر، من أجل مواجهة مخاطر التغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، مشيراً إلى أن التحول للأخضر ظهر كاستجابة للعديد من الأزمات العالمية البيئية، ومن خلاله ظهرت الحاجة الملحة إلى تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة باستخدام تكنولوجيا جديدة فى مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، وهذا ما تدعو إليه كافة مؤسسات الدولة، وما يتم تطبيقه داخل الجامعات المصرية، باعتبارها بيت خبرة علمي وبحثي، ولها دور هام فى نشر الوعي البيئي والمعرفي بين منسوبيها، وتعريفهم بكيفية الحفاظ على موارد البيئة، وتطوير ممارساتهم فى الاستخدام الآمن واستخدامها بشكل مستدام، يضمن تقليل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على البيئة، ويساهم فى تحسين جودة الحياة بالمجتمع.