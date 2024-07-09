تضامن أسوان: توزيع 28 ألف كيلو لحوم و8 آلاف كرتونة مواد غذائية

أسوان - عبد الله صلاح

تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة أسوان، استعرض اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، تقرير شامل عن إنجازات مكتب مشروعات الأورمان بأسوان خلال النصف الأول من العام الحالى 2024 ، موضحا أن هذه المساهمات والمساعدات العينية التي قدمتها الجمعية نتاج التعاون المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية، وتوجيهات السيد الرئيس بتوفير كل التسهيلات اللازمة والمطلوبة لتوسيع وتعزيز نشاط المؤسسة على مستوى المحافظة.

وأثنى محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، على حجم المشاركة المجتمعية لجمعية الأورمان في تنمية المجتمع والنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقا من أبناء محافظة أسوان وبخاصة في المساهمات المجتمعية والمساعدات العينية التي قدمتها الجمعية خلال عام النصف الاول من عام 2024 للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة.

تضمن التقرير قيام الجمعية على مدار النصف الأول من العام الحالى بتسليمم قروض حسنة لأصحاب المشاريع متناهية الصغر؛ حيث تم تسليم عدد (229) مشروعًا تنمويا لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الشباب والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، فضلا عن توزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية، وتوزيع 28 الف كيلو لحوم مجمدة وتوزيع لحوم عدد 40 عجل بلدى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كل ربوع المحافظة وذلك تحت إشراف مديريات التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

ولفت شعبان انه تم اعادة اعمار وتأهيل عدد (30)منزل بقرية الفؤادية بمركز كوم امبو، حيث حيث شمل البيت الواحد تأهيل وتشطيب منزل 2حجره وصاله ومطبخ وحمام حيث تم (إستكمال المبانى - تعريش الاسقف الخشبيه - تأسيس الكهرباء - تأسيس السباكه بالمنزل - تركيب ابواب وشبابيك - محاره المنزل - عمل ارضيات المنزل بالسيراميك وحوائط المطبخ والحمام - دهان حوائط المنزل بالبلاستيك ودهان الابواب والشبابيك باللاكيه - تشطيب واجهات المنزل - تشطيب سباكه وكهرباء المنزل)، فضلا عن فرش المنزل بالكامل بغرفة نوم بالفرش - غرفة نوم اطفال بالفرش – انتريه – مطبخ - غسالة - ثلاجة - بوتاجاز.

وتابع شعبان أنه فى المجال الطبي تم تسليم عدد 13 جهاز تعويضي، وذلك دعما لذوى الهمم، فضلا عن تنظيم عدد (24) قافلة علاجية بالتعاون مع مستشفى أسوان الجامعى، حيث تضمن القوافل الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، وعمل الاشاعات والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة.

مشيراً إلى أنه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، وتم تقديم الدعم بمشاركة مئات المتطوعين والمتطوعات من مختلف الاعمار، مضيفا ان الجمعية تهتم بالعمل التطوعي منذ انشائها وذلك من خلال تكريم المتطوعين وتقدير جهودهم عن طريق منحهم شهادات تقدير أو جوائز تكريمية، بالاضافة الي اطلاق حملات توعية حول أهمية التطوع ودوره في تحسين المجتمع عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية لزيادة الوعي بقيم التطوع، بجانب زيادة وعى الجميع بمجهوداتهم الذين يقومون بها طوال العام، والعمل على حثهم بضرورة المشاركة في التطوع مثلهم، ومساعدة كل المحتاجين.