اليوم السابع
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انطلاق أولى رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى زيوريخ.. صور

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 10:20 ص
انطلاق أولى رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى زيوريخ.. صور مصر للطيران
كتب أحمد مصطفى

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انطلقت اليوم الثلاثاء أولى رحلات الناقل الوطني مصر للطيران من مطار القاهرة إلى مطار زيوريخ بسويسرا،  ومن المقرر قيام الشركة بتشغيل 3 رحلات أسبوعيًا من مطار القاهرة الدولى إلى زيوريخ، وذلك أيام السبت والإثنين والأربعاء.

يأتى ذلك فى إطار خطة الشركة التوسعية الجديدة الرامية إلى التوسع فى شبكة خطوطها الجوية لتشمل أسواق جديدة، كما احتفلت مصر للطيران مع ركاب الرحلة بتقديم الهدايا التذكارية، والتقاط عدد من الصور وسط ترحيب من الركاب بتشغيل الخط الجديد.

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رحلة مصر للطيران
2
صالات السفر
3
رحلات مصر للطيران
4
رحلة زيورخ
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سائحة






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مصر للطيران

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