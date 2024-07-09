المستشار عبد الراضي صديق يزور رئيس مجلس الدولة لتهنئته بمنصبه الجديد..صور

كتب عبد الله محمود

زار المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، المستشار أحمد عبّود رئيس مجلس الدولة، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبة الرفيع رئيساً لمجلس الدولة.

ورافق رئيس الهيئة خلال الزيارة، وفد رفيع المستوى ضم كل من: المستشار سعد مزيد النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة وفاء مصطفى، والمستشارة نادية محمود، والمستشار الدكتور عبد الله قنديل، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

كان فى استقبال المستشار عبد الراضي صديق والوفد المرافق له لفيف من المستشارين قيادات وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة.

وخلال اللقاء أعرب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تقديره العميق لمجلس الدولة كجهة قضائية عريقة، تقوم رسالتها السامية على إعلاء الحقوق وصون الحريات، وأكد على العلاقات التاريخية وتكامل الأدوار بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة داخل منظومة العدالة المصرية، متمنياً التوفيق لسيادته في أداء مهام منصبه القضائي الرفيع.

ومن جانبه تقدم المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، بالتهنئة للمستشار عبد الراضي صدِيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتمنياته له بالتوفيق في أداء مهام منصبه القضائي الرفيع، معربا عن تقديره البالغ لجهود النيابة الإدارية كهيئة قضائية مرموقة، ودورها المحوري في تحقيق رسالة العدالة المقدسة ومكافحة الفساد، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والممتدة بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية.

وفي ختام اللقاء، قام المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإهداء المستشار أحمد عَبّود رئيس مجلس الدولة، درع النيابة الإدارية التذكاري.



رئيس النيابة الإدارية ورئيس مجلس الدولة



رئيسا النيابة الإدارية ومجلس الدولة



استقبال حار استقبال حار



جانب من الزيارة جانب من الزيارة