الكهرباء وضبط الأسعار أولوية.. رسائل رئيس الوزراء حول خطة عمل الحكومة.. إنفوجراف

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع للحكومة الجديدة، بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استهله بتقديم خالص الشكر لفخامة الرئيس على منحه الثقة في تشكيل الحكومة الجديدة، متعهدا ببذل الحكومة قصارى جهدها؛ من أجل استكمال مسيرة التنمية التي بدأها سيادته في مختلف أرجاء الجمهورية.

وخلال الاجتماع، بدأ رئيس مجلس الوزراء حديثه بتقديم التهنئة للرئيس والحكومة وللشعب المصري العظيم؛ بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصر والمصريين بالخير والرخاء.

وفي هذا الإنفوجراف نرصد أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى.

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متابعة شهرية لما يتم تنفيذه من برنامج الحكومة

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هدفنا شعور المواطن بتغير على أرض الواقع فى أول شهر لعمل الحكومة

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وقف تخفيف الأحمال اليوم هدفه قياس الاحتياجات الفعلية من الوقود

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ملف الكهرباء وضبط الأسعار أولوية قصوى للحكومة

بدون حل الفجوة الدولارية بين موارد الدولة واحتياجاتها سنظل عرضة للصدمات

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بدأنا اليوم تجربة واقعية على الأرض لوقف تخفيف الأحمال

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نعمل على تنفيذ خطة واضحة لتقليل حجم الدين الأجنبى والمحلى

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