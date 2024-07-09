الكرملين: محادثات مكثفة بين بوتين ومودى اليوم فى موسكو

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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد محادثات مكثفة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء، تشمل محادثات شخصية ومع الوفود، مُشيرًا إلى أن الجانبين لن يدليا بأي تصريحات صحفية بعد ذلك.



وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- " ستبدأ المحادثات بين بوتين ومودي ظهرًا، ونرجح أن تكون المحادثات خاصة"، كما لفت أيضًا إلى إجراء مباحثات رسمية بين الرئيسين على وجبة الإفطار.



وأضاف أنه لن يكون هناك مؤتمر صحفي مشترك عقب إنتهاء المحادثات، مُشيرًا إلى أن الجانبين سيتبادلا الآراء خلال المحادثات الخاصة والموسعة بينهما، التي ستعوض إلى حد كبير ندرة التصريحات والبيانات الإعلامية.



وكان الكرملين أعلن -في وقت سابق اليوم- أن الرئيس الروسي سيلتقي في موسكو برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا.