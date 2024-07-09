اليوم السابع
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العكلوك يحث البرلمان العربي على تنفيذ قرارات القمة العربية لمعاقبة ومقاطعة إسرائيل

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 11:00 م
العكلوك يحث البرلمان العربي على تنفيذ قرارات القمة العربية لمعاقبة ومقاطعة إسرائيل العكلوك
أحمد علوى

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حث مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، "لجنة فلسطين" في البرلمان العربي للدفع باتجاه تنفيذ قرارات فلسطين التي اعتمدتها الجامعة العربية قانونيا واقتصاديا وسياسيا، للخروج من دائرة الدعوة والمطالبة والإدانة إلى دائرة الفعل والتأثير لوقف جريمة الإبادة الجماعية، بل وانهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية.

وقال العكلوك في كلمته أمام اللجنة والتي عقدت اليوم برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي، إن القمة العربية الأخيرة اتخذت قرار بإدراج 60 منظمة إرهابية إسرائيلية على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، وأعلنت قائمة عار مكونة من 22 مسؤولا إسرائيليا ممن يمارسون التحريض على إبادة الشعب الفلسطيني لبدأ الإجراءات القانونية ضدهم، ومقاطعة 97 شركة متعددة الجنسيات تعمل في المستعمرات.

وكان العكلوك عقد لقاء مع رئيس البرلمان العربي، بحضور نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة.







البرلمان العربى

العكلوك

اسرائيل




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