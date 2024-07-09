الصين تحث الناتو على وقف توجيه اتهامات لا أساس لها ضدها

أ ش أ

حثت الصين، اليوم الثلاثاء، حلف شمال الأطلنطي "ناتو" على وقف الاتهامات التي لا أساس لها والتخلص من عقلية الحرب الباردة.

ونقل موقع "سي جي تي إن" الإخباري الصيني، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان قوله، خلال مؤتمر صحفي، "إن الصين تحث حلف الناتو على وقف اتهاماته التي لا أساس لها ضد الصين ومحاولته إلقاء اللوم على بكين"، وذلك ردا على سؤال حول اتهامات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج ضد الصين.

وأكد لين أن الصين تعارض بشدة استخدام الناتو لها كذريعة للتوسع شرقا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وزعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف أن الناتو "يدعي أنه منظمة إقليمية ودفاعية، في حين يواصل توسيع قواته خارج حدوده، ويثير الاشتباكات وينخرط في أعمال ترهيب".

وأكد لين أن الصين تشكل قوة من أجل السلام العالمي وتدافع عن النظام الدولي، قائلا "إن هدف الصين وموقفها العادل ودورها البناء بشأن أزمة أوكرانيا والقضايا الدولية والإقليمية الساخنة كلها أمور تحظى باعتراف واسع النطاق من المجتمع الدولي".

وأشار إلى أن الجانب الصيني يحث الناتو على تكوين تصور صحيح للصين، والتخلص من عقلية الحرب الباردة، والتوقف عن إثارة الذعر بشأن الأمن وصنع أعداء وهميين، والاضطلاع بدور بناء في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية على الصعيد العالمي.

كان ستولتنبرج قد اتهم الصين ب"التحريض على أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية"، وزعم أن روسيا تنتج مسيرات وصواريخ، وتتلقى أحدث التقنيات والإلكترونيات من الصين.