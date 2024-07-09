الصحف الفرنسية: ضبابية فى المشهد السياسى بعد الانتخابات التشريعية

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أبرزت الصحف الفرنسية الصادرة، اليوم الثلاثاء، حالة عدم اليقين والضبابية في المشهد السياسي حاليا لما بعد الانتخابات التشريعية، في ظل غياب أغلبية برلمانية واضحة.

فمن جهتها ، أبرزت صحيفة "لوفيجارو" رحلة البحث عن تحالفات وعن رئيس وزراء جديد، وعنونت صفحتها الأولى بـ " ماكرون : التحالف الذي لا يمكن العثور عليه".. وفي عنوان آخر قالت : "تريد الجبهة الشعبية الجديدة اختيار رئيس وزراء للحكم بمفردها".

وعنونت صحيفة "لوباريزيان" صفحتها الأولى بـ " في الوسط وفي اليسار .. رحلة البحث عن رئيس وزراء" ، وقالت الصحيفة "بينما يظل جابرييل أتال رئيسا للوزراء في الوقت الراهن، تعمل الجبهة الشعبية الجديدة على إيجاد مرشح من صفوفها، بينما يبحث الوسطيون عن حلفاء".

وجاء عنوان صحيفة "لوموند" "اليسار في المقدمة .. لكن دون أغلبية"، وأبرزت أيضا دور "الجبهة الجمهورية في إفشال التجمع الوطني اليميني المتطرف".

أما صحيفة "ليبراسيون" فقد كتبت "بعد فوزه بـ الانتخابات التشريعية الفرنسية ، يطالب اليسار بالحكم، بينما يراهن الرئيس الذي يعتمد على تقسيم الجبهة الشعبية الجديدة، على الوقت!".

من جانبها سلطت صحيفة "لومانيتيه" الضوء على أن "هدف تحالف اليسار هو قصر ماتينيون" في إشارة إلى مقر رئاسة الوزراء.

أما صحيفة "ليزيكو" ، فقد أشارت إلى تخوف الأوساط الاقتصادية من حالة عدم الاستقرار وعدم اليقين هذه" وعنونت صفحتها الأولى : "خوف كبير من عدم الاستقرار بين الشركات" ، وفي عنوان آخر: "تم استبعاد فرضية التجمع الوطني .. لكن يخشى أرباب العمل من التحول نحو اليسار في الاقتصاد" وأيضا "حالة عدم اليقين السياسي تؤثر على الاقتصاد".