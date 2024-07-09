الصحة العالمية: إصابة 20 شخصا بجدرى القرود فى جنوب أفريقيا

كتبت أمل علام

أبلغ مركز الاتصال الوطني التابع للوائح الصحية الدولية في جمهورية جنوب أفريقيا منظمة الصحة العالمية عن 20 حالة مؤكدة من حالات جدري القرود في الفترة ما بين 8 مايو و2 يوليو 2024، بما في ذلك 3 حالات وفاة (بلغ معدل إماتة الحالات 15%). وتم الإبلاغ عن هذه الحالات في 3 من المقاطعات التسعة: جوتنج (10 حالات؛ وفاة واحدة)، كيب الغربية (حالة واحدة)، وكوازولو ناتال (9 حالات؛ حالتا وفاة). وهذه هي الحالات الأولى لمرض الجدري التي تم الإبلاغ عنها في جنوب أفريقيا منذ عام 2022 عندما أبلغت البلاد عن 5 حالات، لم تكن أي منها خطيرة، ولم تحدث أي وفيات.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إن الأشخاص المتأثرون هم رجال تتراوح أعمارهم بين 17 و 43 عامًا، ومن بين الحالات الـ 16 الأولى، تم تحديد 11 شخصًا على أنهم رجال يمارسون الجنس مع الرجال (MSM). ما لا يقل عن 15 حالة تعيش مع فيروس نقص المناعة البشرية مع عدوى فيروس نقص المناعة البشرية غير المدارة أو التي تم تشخيصها مؤخرًا فقط، وتعاني من مرض فيروس نقص المناعة البشرية المتقدم (AHD)، وحالة واحدة مصابة بمرض السكري. نوع الاتصال بالتعرض الذي أبلغت عنه الحالات هو الاتصال الجنسي.



وأضافت، أن 18 من المرضى يحتاجون إلى دخول المستشفى. وقد اتخذت السلطات الصحية الوطنية العديد من تدابير الاستجابة بدعم من منظمة الصحة العالمية. إن الظهور المفاجئ لهذه الحالات التي لم يبلغ أي منها عن أي تاريخ للسفر الدولي، والارتفاع الشديد لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين الحالات المؤكدة، وارتفاع نسبة الوفيات بين الحالات، يشير إلى أن الحالات المؤكدة لا تمثل سوى نسبة صغيرة من جميع الحالات التي قد تكون حدثت. وأن هذا الانتقال المجتمعي مستمر. لا يزال الخطر على صحة الإنسان بالنسبة لعامة الناس منخفضًا في البلاد. يعتبر الخطر متوسطًا بالنسبة للرجال المثليين، والرجال مزدوجي التوجه الجنسي، والرجال الآخرين الذين يمارسون الجنس مع بطرق غير شرعية والأشخاص المتحولين جنسيًا. هناك إمكانية لزيادة التأثير الصحي إذا استمر النشر على نطاق أوسع بين هذه المجموعات وغيرها من الفئات الضعيفة في جنوب أفريقيا والبلدان المجاورة.



يؤكد هذا الحدث على أن فاشية الجدري العالمي المرتبطة بفيروس جدري القرود من النوع IIb (MPXV) لا تزال مستمرة، وأن خطر الانتشار عبر الحدود وعلى المستوى الدولي لا يزال قائمًا في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية.