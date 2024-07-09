البابا تواضروس الثانى يزور محافظ الإسكندرية ويستمع لرؤيته

كتب محمد الأحمدى

زار قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم مقر محافظة الإسكندرية لتقديم التهنئة للفريق أحمد خالد بتوليه منصبه الجديد محافظًا للإسكندرية.

ووصل قداسته مساء اليوم إلى مبنى المحافظة، وكان في استقباله والوفد المرافق الفريق أحمد خالد والمهندسة أميرة صلاح عبد الحكيم نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة.

وقدم قداسة البابا التهنئة للفريق أحمد خالد بتوليه منصب محافظ الإسكندرية، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة. واستمع قداسته لرؤية المحافظ الجديد للقضايا المتعلقة بمستقبل المحافظة.

ورافق قداسة البابا خلال الزيارة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرام إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.



جانب من لقاء قداسة البابا ومحافظ الإسكندرية



قداسة البابا مع محافظ الإسكندرية



لقاء قداسة البابا ومحافظ الإسكندرية