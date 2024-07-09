الأوراق المطلوبة للتقديم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا 2025

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأوراق والمستندات المطلوب لتقديم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي الحالي 2024/2025، والذي بدأ علي الموقع الرسمي لـ وزارة التعليم ويستمر حتي يوم 31 يوليو، حيث يقوم الطالب بإنهاء التسجيل الالكتروني وحفظ بياناته وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها الى اقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الآتية :

- صورة طبق الأصل من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو بيان نجاح معتمد .

- صورة من شهادة الميلاد المميكنة .

- 2صورة شخصية حديثة للطالب معتمدة على استمارة التقدم .

- إيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد .

- تقوم لجنة القيد المشكلة بهذا الغرض في الإدارات والمديريات التعليمية باستلام ومراجعة الاستمارات على سجلات الإدارة واعتمادها بخاتم الشعار على البيانات والصور الشخصية للطالب واستيفاء أحقية الطالب من عدمه لدخول الاختبار على الموقع الإلكتروني المخصص لهم ، وطباعة كشوف ( 150) د من نفس الموقع الإلكتروني عن طريق مسئول الإحصاء المختص واعتمادها بخاتم الشعار الخاص بالإدارة أو المديريات التعليمية ، ومراجعتها طبقا لأعداد استمارات التقدم الخاصة بالطلاب.

- ارفاق صورة طبق الأصل من استمارة مجموع درجات الطالب في شهادة إتمام التعليم الأساسي في العام الدراسي أو بيان نجاح معتمد مرفقا بصورة من شهادة الميلاد للطالب والايصال الدال على سداد الرسوم على أن يكون هؤلاء الطلاب مستوفون الشروط الالتحاق للاختبارات المقررة ، وتسلم كافة الأوراق والكشوف الى لجنة النظام والمراقبة ومقرها الإدارة العامة للامتحانات.

- تقوم الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بتسليم ارقام الجلوس ومقار الاختبارات الى الإدارة العامة للامتحانات وذلك لاتخاذ ترقيم استمارات التقدم وإصدار البطاقات الشخصية للطلاب وطباعة كشوف المناداة للطلاب المقرر اجراء الاختبار لهم وارسالها الى المديريات والإدارات التعليمية.



