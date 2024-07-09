الأعلى للثقافة: افتتاح مشروع "التجلى الأعظم" بجنوب سيناء أكتوبر المقبل

كتب سمير حسنى

أكد الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، أن مشروع "التجلي الأعظم" بجنوب سيناء يعتبر نقلة كبرى، تجعل مدينة سانت كاترين، المعروفة بتراثها التاريخي والديني العظيم، قبلة سياحية عالمية.

وقال الدكتور عبد الرحيم ريحان في مداخلة هاتفية مع برنامج 8 الصبح المذاع على قناة (DMC)، اليوم الثلاثاء، إن "مشروع التجلي الأعظم هدفه تطوير منطقة جنوب سيناء وفتح آفاق جديدة للسياحة المصرية لكل أنحاء العالم، خاصة وأن منطقة جنوب سيناء بها العديد من المعالم الدينية والتاريخية".

وأضاف أن "مشروع التجلي الأعظم بجنوب سيناء بدأ في 21 يوليو 2020 بزيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والوزراء المعنيين إلى سانت كاترين، حيث تم الاستماع لكل رؤى الجهات المسؤولة من رهبان الدير ومفتشي الآثار ومسؤولي البيئة، وتم وضع خطة المشروع بما يتوافق مع معايير اليونسكو؛ لأن المنطقة مسجلة كتراث عالمي منذ عام 2002".

وأشار الدكتور عبد الرحيم ريحان إلى أن "هدف المشروع إنشاء مزار روحاني على جبل موسى وجبل التجلي واستثمار كل المقومات السياحية في مدينة سانت كاترين بصفة خاصة وسيناء بصفة عامة".

وأوضح أن "المشروع يضم نحو 14 مشروعا، منها مركز الزوار بميدان الوادي المقدس وهذا لأول مرة في موقع سياحي كنقطة استقبال وتوجيه للزوار، ويوجد به كافة الخدمات من مكاتب حجز وكافتيريا وقبة سماوية لمشاهدة أفلام ثلاثية الأبعاد عن القيمة الروحانية للمنطقة بالإضافة إلى مناطق انتظار وعربات كهربائية ومنطقة للاستجمام"، مشيرا إلى أنه من المقرر افتتاح هذا المشروع خلال أكتوبر القادم.