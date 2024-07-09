الأرصاد: الخميس والجمعة ذروة الموجة الحارة وقيم الحرارة تسجل 40 درجة

كتب سمير حسنى

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة حتى بدايات الأسبوع المقبل، مؤكدة أن ذروة هذه الموجة ستكون الخميس والجمعة لتسجل 40 درجة مئوية فى فترات النهار، وتكون درجات الحرارة المحسوسة أعلى من الـ40.

قالت "غانم" فى مداخلة هاتفية مع برنامج 8 الصبح المذاع على قناة (DMC)، اليوم الثلاثاء، أن قيم درجات الحرارة خلال الأيام الماضية كانت حول المعدلات الطبيعية، لكن اعتبارا من اليوم تبدأ البلاد في التأثر بمنخفض الهند الموسمى الذى يصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة، لترتفع درجات الحرارة من درجتين إلى 3 درجات عن المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام وتسجل درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة.

أشارت إلى أن المحافظات الداخلية هي الأعلى في درجات الحرارة والأقل في نسب الرطوبة، منوهة بأن نسب الرطوبة سترتفع خلال فترات الليل خاصة مع انخفاض سرعات الرياح.