اعرف السبب العلمى لغمازات الوجه والذقن وهل هى وراثية؟

كتبت فاطمة خليل

الغمازات هي علامة صغيرة تظهر غالبًا على الخدين على جانبي الفم، ولكنها يمكن أن تظهر أيضًا على أجزاء أخرى من الجسم، غالبًا ما تعتبر الغمازات علامة على الجمال ، يمكن رؤية الغمازات على كلا الخدين أو على خد واحد فقط، وبمناسبة يوم الغمازات الذى يحتفل به العالم فى ٩ يوليو من كل عام نتعرف على السبب العلمى للغمازات.

السبب الطبى للغمازات

وبحسب موقع medicine غالبًا ما تكون الغمازات وراثية. غالبًا ما تنتقل الجينات التي تتحكم في تكوين الغمازات من الوالدين إلى الطفل. فيما يلي بعض المواقع الأكثر شيوعًا للغمازات وأسبابها المحتملة.

غمازات الخد: هذه الغمازات ناتجة عن اختلافات في بنية عضلة الوجه الوجنية الرئيسية. تحتوي هذه العضلة عادةً على بطن واحد يمتد من عظمة الوجنة إلى زاوية فمك. عندما تبتسم، تنقبض هذه العضلة لتحريك زاوية الفم. عند الأفراد الذين لديهم غمازة، ينقسم بطن العضلة الوجنية الكبرى إلى حزمتين منفصلتين عند الولادة. حزمة واحدة تتصل أسفل زاوية الفم. الحزمة الأخرى تتصل عند زاوية الفم. تؤدي حركة الجلد فوق هذه العضلة إلى حدوث نقرة (أو غماز) على وجهك. سبب هذا الاختلاف وراثي. في كثير من الأحيان، لن تظهر الغمازة أثناء الطفولة، ولكن مع نمو الطفل وكبر حجم العضلات، تصبح أكثر بروزًا.

غمازة الذقن: تتشكل غمازة الذقن عندما يندمج نصفي عظم الفك السفلي بشكل غير صحيح في خط الوسط. يُنظر إلى العيب الناتج على أنه ذقن مشقوق أو غمازة ذقن وهذا العيب شائع عند الأشخاص من أصل أوروبي.

الحفرة القطنية الجانبية (الغمازات الخلفية): تُعرف أيضًا باسم غمازات كوكب الزهرة. غالبًا ما يكون هذان منخفضين يقعان على كل جانب من العمود الفقري السفلي. يتم إنشاؤها بواسطة رباط قصير (وتر ليفي) يربط قمة عظم الورك بالأنسجة الموجودة تحت الجلد.

غمازات المرفق: في بعض الأحيان، تكون هناك غمازات على جانبي المرفق. قد يشير ذلك إلى تورم مفصل الكوع بسبب الإفراط في الاستخدام أو الإصابة.

هل يمكن أن تختفي الغمازات؟

في بعض الأحيان، قد تؤدي الدهون الزائدة في الموقع إلى ظهور غمازات هذه الغمازات ليست دائمة. ويمكن القضاء عليها من خلال اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة. كثيرا ما نرى الأطفال حديثي الولادة لديهم غمازات في الخد عندما يرضعون الحليب. وتنتج هذه الغمازات أيضًا عن تراكم الدهون في خدود الطفل. مع نمو الأطفال، يفقدون الدهون في وجههم، وتختفي غمازاتهم.

ومن الناحية المثالية، فإن الغمازة الموروثة وراثيا لن تختفي تماما. ومع ذلك، قد تصبح أقل وضوحًا مع التقدم في السن أو فقدان الوزن بشكل كبير.

هل يمكن الحصول على غمازات عن طريق عمليات التجميل؟

من الممكن الحصول على غمازات عن طريق عمليات التجميل. هذا الإجراء يسمى رأب الغمازات.

سيحدد الجراح منطقة على وجهك حيث ترغب في الحصول على الغمازة. غالبًا ما يتم العثور على هذه المنطقة عن طريق مطالبة الفرد بامتصاص الهواء وتحديد نقطة على الخدين. تحت التخدير الموضعي، يقوم الجراح بعمل قطع صغير على الجانب الداخلي من الخد يتوافق مع العلامة الموجودة على السطح الخارجي. ثم يقومون بعد ذلك بوضع غرز ذاتية الذوبان لتثبيت عضلة الخد على الجلد المغطي لها.

بمرور الوقت، تذوب الغرز ويتم امتصاصها. عندما يشفى الجرح داخل الخد، تشكل عضلة الخد ارتباطًا يشبه الندبة بالجلد المغطي. هذا يخلق غمازًا عندما تبتسم. لا يوجد أي قطع أو غرزة على الوجه ويمكنك العودة إلى المنزل في نفس اليوم. يعتمد تكوين الغمازات على عملية الشفاء وقد يستغرق بضعة أسابيع حتى تتشكل بشكل كامل.