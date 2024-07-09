اليوم السابع
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استمرار ضخ الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 12:00 م
استمرار ضخ الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين الخضروات والفاكهة- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بـ المجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم:

- الطماطم 17جنيها

‏- البصل 11جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25جنيها   .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 13جنيه .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيها.

- الكوسة بـ17 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 27.5 جنيه .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 20 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء بـ 25جنيها.

بطيخ 13.5 جنيه  سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 23.5 جنيه

 

 

 







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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