استمرار ضخ الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

كتب مدحت وهبة

تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بـ المجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم:

- الطماطم 17جنيها

‏- البصل 11جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 13جنيه .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيها.

- الكوسة بـ17 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 27.5 جنيه .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 20 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء بـ 25جنيها.

بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 23.5 جنيه