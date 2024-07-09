إحالة السائق المتسبب فى دهس مشجعتى الأهلى أمام استاد برج العرب للمحاكمة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت جهات التحقيق بنيابة غرب الإسكندرية، إحالة المتهم "ف.ع.ح" سائق إلي محكمة الجنح الجزئية لمحاكمته، في اتهامه بالقتل الخطأ، والتسبب في صدم مشجعتين من جماهير النادي الأهلي عقب المباراة التي جمعت الأهلي والاتحاد السكندري أمام ستاد برج العرب، مما أدي إلي وفاتهما.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث دهس لفتاتين من مشجعي النادي الأهلي أثناء عبورهما الطريق أمام استاد برج العرب، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العامرية ثان إلى محل البلاغ.

وتبين من الفحص دهس سيارة سيارة نقل جامبو قيادة "ف.ع.ح" لكل من نورهان ناصر عبد المقصود، 20 سنة، ونرجس صلاح حسن، 20 سنة، أثناء عبورهما الطريق عقب المباراة المشار إليها وجرى نقلهما إلى مستشفى العامرية العام لإجراءات الإجراءات اللازمة.

كان قسم شرطة العامرية ثان، تمكن من إلقاء القبض على السائق وعرضه علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة في الواقعة.