إبداعات ابتكارية لأفكار مشروعات تخرج طلبة حاسبات ومعلومات الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أفكار مبتكرة وإبداعات من نوع خاص، أظهرها طلبة وطالبات كليات محافظة الأقصر في مشروعات التخرج لطلبة كلية الحاسبات والمعلومات التابعة لجامعة الأقصر، والتي تشمل منصات متنوعة لمحو أمية ذوي الإحتياجات الخاصة، والرعاية الصحية واللياقة البدنية لهم، بجانب أنظمة ذكية لإدارة المخلفات وتطوير العمل بالمصانع ودعم المرضى، وغيرها من المشروعات المبتكرة والجديدة من نوعها لخدمة المجتمع المصرى.

وفى هذا الصدد شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أعمال مناقشة مشروعات التخرج لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات، بحضور الدكتور أسامة ابو النصر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة شيماء عبد الستار أحمد مستشار رئيس الجامعة لشئون البيئة والتنمية المستدامة، ووكيل الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، واستمع رئيس الجامعة لعرض الطلاب حول مشكلة كل مشروع ومهام تنفيذه وأهميته؛ كما وجهت لجنة المناقشة الاستفسارات للطلاب خلال عروض المشروعات.

وأجرى رئيس الجامعة حوارًا مع الطلاب حول أفكار المشروعات وكيفية تنفيذها، وحثهم على تتبع مسار مشروعاتهم وتنفيذها على أرض الواقع؛ لتحقيق الفائدة في المجتمع، كما حثهم على التعلم باستمرار وتطوير خبراتهم في مجالات العمل تباعًا؛ حتى يصبحوا رائدين في مجالات عملهم، وأشاد رئيس الجامعة بالأفكار الابتكارية للمشروعات التي تناولها الطلاب في سبيل خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة؛ والتي تناقش حلولًا لمشكلات قائمة بالفعل.

ومن مشروعات التخرج والتي غلب عليها توجه الجامعة نحو تقديم حلول مبتكرة لخدمة المجتمع: في مجال تقديم حلول لذوي الاحتياجات الخاصة، تم عمل منصة لمحو الأمية لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي حقق المركز الخامس في مجال التعليم بهاكاثون بنها على مستوى الجامعات المصرية.

كما تم عمل منصة الرعاية الصحية واللياقة البدنية لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي مجال البيئة والاستدامة تم عمل نظام ذكي لإدارة المخلفات وإعادة تدويرها، كما تم عمل منصة الزراعه المستدامة، وكذلك منصة اعتماد المباني الخضراء الذكية، كما تم تقديم مشروع الشجرة الذكية لمعالجة آثار التغيرات البيئية.

أما في مجال تقديم الجامعة لحلول مبتكرة في مجال الصحة، فتم عمل نظام ذكي لتصنيف أمراض الكبد اعتمادًا على تقنيات تعلم الآلة، وفي مجال دعم الجامعة للصناعة تم تقديم نظام انترنت الأشياء الصناعي لمصانع السكر، نظام توصية اجتماعي لأنشطة السياحة المستدامة، ونظام ذكي لإدارة خدمات التطوير المهني والتوظيف.

أما في كلية الفنون الجميلة فقد تابع الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، يرافقه الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، أعمال مشروعات التخرج لطلاب الكلية، بحضور الدكتور أحمد حمدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جهاد شريت رئيس قسم الديكور بالكلية، حيث استمع رئيس الجامعة من الطلبة شرحًا عن تفاصيل مشروعاتهم التي تعكس مدى اجتهادهم خلال سنوات الدراسة في مختلف التخصصات.

وأثنى الدكتور حمدي حسين على الأعمال الإبداعية لطلاب كلية الفنون، مؤكدًا انها نتاج سنوات من الجد والاجتهاد، وتميزت بتنوعها بإنتاج تصاميم تعكس الذوق الفني الرفيع لموهوبي الكلية، وأشار الدكتور أحمد محيي، عميد الكلية، إلى أن هذه الأعمال الفنية تقيمها لجنة تحكيم من أساتذة الكلية، لافتًا إلى أن الأعمال الفنية تعبر عن جوانب الحياة، مشيداً بدعم وكلاء الكلية وجهود الأساتذة والهيئة المعاونة والطلاب؛ لإقامة هذه المعارض المتميزة.

ولدعم ذوى الإحتياجات الخاصة افتتحت جامعة الأقصر، مركز خدمة الطلبة ذوي الإعاقة بالجامعة، حيث أقيم حفل افتتاح كبير يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشمولية وتكافؤ الفرص للطلبة ذوي الإعاقة في التعليم العالي، وذلك بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتنفيذ هيئة أميديست، بإشراف ودعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأقيم مركز خدمة الطلبة ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر، استكمالاً لنجاح المبادرة السابقة لإنشاء ٥ مراكز تدريبية للطلبة ذوي الإعاقة في خلال السنوات 2021/2022 في جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسيوط والمنصورة، والعمل على إنشاء 15 مركزًا جامعيًا آخر لذوي الإعاقة مخصصًا للدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن جانبه قال الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، إن الجامعة حريصة على رعاية أبنائها وبناتها من ذوي الإعاقة وإنشاء مركز لهم يجمع كل الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الجامعة، ويذلل العقبات التي تواجههم داخل المجتمع الجامعي وخارجه، لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب، وإتاحة جميع المقررات الدراسية بشكل يسمح بالدمج بين طلاب الجامعة لخلق فرص متساوية داخل سوق العمل، وأكد رئيس الجامعة على الإلتزام بتعزيز ثقافة الشمول والمساواة، والاعتراف بالمواهب والمساهمات الفريدة التي يقدمها الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المجتمع الأكاديمي، ومن خلال إنشاء مركز الإعاقة، تهدف الجامعة إلى كسر الحواجز وإنشاء مجتمع أكثر شمولاً، حيث يتمتع جميع الطلبة بفرص متساوية للحصول على التعليم الجيد ويمكنهم من خلال ذلك إبراز إمكاناتهم الكاملة.





جولة-على-أعمال-طلاب-كلية-الفنون-الجميلة-بمشروعات-التخرج



جولات-على-أعمال-طلاب-كلية-الفنون-الجميلة-بمشروعات-التخرج



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