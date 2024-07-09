أهم 40 سؤالا فى علم النفس لطلاب الثانوية العامة.. نماذج لن يخرج عنها الامتحان

كتبت – مرام محمد

يقدم "اليوم السابع" 40 سؤالًا في مادة علم النفس والاجتماع، يستطيع من خلالها طلاب الثانوية العامة الاستعانة بها في المراجعة النهائية للمادة والإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على شكل أسئلة امتحان آخر العام، الذي يعقد الأربعاء المقبل 10 يوليو 2024.

وتتضمن المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع، التي أعدها محمد رضوان، مدرس علم النفس والاجتماع، عددًا من الأسئلة الاسترشادية الهامة بنظام الاختيار من متعدد، إذ يتضمن امتحان آخر العام 46 سؤالًا، منها سؤالين مقالى، يتم الإجابة عنهم فى 3 ساعات.















ووفقًا لجدول الامتحانات، أدى طلاب الثانوية العامة امتحان مواد (التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد، والإحصاء، واللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والفيزياء، والتاريخ، والكيمياء، والجغرافيا)

ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.