أستاذ بجامعة القدس: القاهرة تبذل جهودا مضنية للوصول لاتفاق وقف إطلاق النار

كتب الأمير نصرى

أكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن القاهرة والدوحة والولايات المتحدة الأمريكية يبذلون جهودا مضنية للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار خلال الفترة المقبلة مستندين على قرار 2735 .

وأضاف أيمن القرب خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن جميع الجهود التى تبذل يقتلها نتنياهو من خلال التصريحات التى يقولها من حين لآخر، حيث قال منذ أسبوعين: "سنلتزم بالمرحلة الأولى من القرار ولن نلتزم بباقى المراحل حتى نقضى على قدرة حماس والمقاومة".

وأكد أيمن الرقب أن هذه التصريحات تحبط كل الجهود التى تسعى للتفاوض لوقف الحرب فى غزة، ونحن الآن فى مرحلة تساؤل مشوب بالحذر، وهناك مرونة فى الموقف من قبل حركة حماس، ولكن هناك تعنت من قبل الاحتلال الإسرائيلى.



