أخبار مصر.. الخميس والجمعة ذروة الموجة الحارة وقيم الحرارة تسجل 40 درجة

نشر اليوم السابع، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها: ارتفاع درجات الحرارة والتي تصل ذروتها الخميس والجمعة المقبلين، فيما أطلقت البورصة المصرية منصة إلكترونية لتلقى المقترحات والحوار المجتمعى.

ويقام اليوم عزاء النجم الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والمنتخب بمسجد المشير طنطاوى.



وإلى أهم الأخبار

الأرصاد: الخميس والجمعة ذروة الموجة الحارة وقيم الحرارة تسجل 40 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة حتى بدايات الأسبوع المقبل، مؤكدة أن ذروة هذه الموجة ستكون الخميس والجمعة لتسجل 40 درجة مئوية فى فترات النهار، وتكون درجات الحرارة المحسوسة أعلى من الـ40.

الداخلية تُعلن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

أعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين فى الإلتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور – إناث" بـ "القاهرة ، الإسكندرية" للعام الدراسى "2024- 2025" من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمى علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمى" من الذين يجتازون الإختبارات المقررة.

البورصة المصرية تطلق منصة إلكترونية لتلقى المقترحات والحوار المجتمعى

أعلنت إدارة البورصة المصرية إطلاق منصة لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي على موقعها الإلكتروني تحت اسم "منصة حوار البورصة"، بحيث تتضمن نموذجا لتلقي المقترحات وأيضا الموضوعات تحت الدراسة مع نموذج لإبداء الرأي بشأنها، وذلك لتلقي آراء كافة عناصر السوق تعزيزاً للمشاركة التفاعلية وإثراء لعملية اتخاذ القرار.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن يسجل 25600 جنيها

ننشر آخر تطورات سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024، وسجل الجنيه الذهب اليوم 25600 جنيها بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والاكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق

بدء طرح كراسات شروط حجز مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة غدا

تبدأ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان، طرح كراسات شروط مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، اعتبارا من غد الأربعاء، وحتى يوم الأربعاء الموافق 24 من الشهر الجارى.

طقس اليوم شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 42

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

اليوم.. عزاء أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والمنتخب بمسجد المشير طنطاوي

يقام اليوم الثلاثاء، عزاء الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والمنتخب الوطني، في قاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي، وذلك بعد صلاة المغرب.

الأهلي يحدد سعر بيع أليو ديانج فى الميركاتو الصيفي

استقر مسئولو النادي الأهلي على تحديد سعر المالي أليو ديانج لاعب وسط الريق الأحمر، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ خليجي الفترة الأخيرة، أبرزها الخلود والفيحاء السعوديان، بحيث لا يقل عن 3 ملايين دولار مقابل بيعه فى موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وتحقيق أكبر استفادة مالية من بيع الدبابة المالية.