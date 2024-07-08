اليوم السابع
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7 توصيات هامة لتخفيف حدة التغيرات المناخية على محصول المانجو.. تعرف عليها

الإثنين، 08 يوليو 2024 10:21 م
7 توصيات هامة لتخفيف حدة التغيرات المناخية على محصول المانجو.. تعرف عليها محصول المانجو - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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‎قدمت الدكتورة سناء عبيد رئيس البحوث المتفرغ بقسم الفاكهة الاستوائية عددًا من التوصيات الفنية الواجب اتباعها لتخفيف حدة التغيرات المناخية، وتداعياتها الملموسة على محصول المانجو.

وكانت التوصيات كالتالى:

‎ 1- عدم زراعة أشجار المانجو فى الأراضى المنخفضة.

‎2- احاطة المزرعة بمصدات الرياح لتخفيف حدة ارتفاع وانخفاض الحرارة.

‎3- الاهتمام بتنفيذ عملية "التكييب"حول النباتات الصغيرة لحمايتها من تقلبات الطقس.

‎4- تركيب أجهزة إنذار للرصد والتنبيه حال وجود أى تغيرات فى درجات الحرارة تؤثر بالسلب على محصول المانجو.

‎5- تنفيذ معاملات الرى السريع “على الحامي” عند انخفاض درجات الحرارة عن المستويات الموصى بها لتدفئة الجذور أو الاستعاضة عنها بتركيب رشاشات لحماية الأوراق الاستعانة بـ "اللمبات الزيتية" لتدفئة النبات والتغلب على موجات الصقيع.

‎6- استخدام قش الأرز وتوزيعه حول جذوع الأشجار ومنطقة الجذور لضبط معدلات التدفئة.

‎7- الالتزام برش المواد التى تقلل الإجهاد الحرارى الواقع على النباتات ومحصول المانجو وأبرزها "سيليكات الكالسيوم" و"سيليكات الألومنيوم" لتكوين طبقة حماية على الأوراق.







محصول المانجو

التغيرات المناخية

اشجار المانجو

زراعة المانجو



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