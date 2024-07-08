688 ألف مواطن من الشرقية يستفيدون من خدمات طبية مجانية بقوافل حياة كريمة

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية بالقوافل العلاجية بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، قد قدمت الخدمة الطبية لعدد 687 ألف 973 مواطن خلال الستة أعوام الماضية، وذلك بعد تنفيذ عدد 345 قافلة بالمناطق النائية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي على المرضى في تخصصات طبية عديدة، بلغ عددها 13 تخصص وهم "الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، النساء والتوليد، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، العظام، الأسنان، الجلدية، الروماتيزم والتأهيل، المسالك البولية"، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم لهم مجاناً، بجانب تحويل 4913 حالة مرضية تحتاج إلى عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

وأضاف الدكتور هشام مسعود أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، مؤكداً حرص وزارة الصحة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، آملا من الفرق الطبية بذل المزيد من الجهد لإيصال الخدمات الطبية لجميع المواطنين بمحافظة الشرقية ضمن منظومة القوافل.