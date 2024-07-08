وزيرة البيئة: تحديد خريطة الاستثمار لمشروعات المخلفات الزراعية قريبا

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن وزارة البيئة تبذل قصارى جهدها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، من أجل تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعلاء قيمتها الاقتصادية وتحويلها لفرصة عمل خضراء.

وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم وضع رؤية متكاملة لاماكن الاستثمار فى المخلفات الزراعية، وطرحها للمستثمرين، يتم فيها توضيح المدخلات والارض التى سيتثمر بها والمعدات المتاحه،حيث ان الخريطة الاستثمارية تضم ما يقرب من 42 مليون طن مخلفات زراعية سنويا.

جدير بالذكر ان وزارة البيئة وقعت عدد من بروتوكولات التعاون مع وزارة الإنتاج و التنمية المحلية لاقامة عدد من المشروعات الخاصة بالمخلفات، من اجل تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات والأستفادة منها مشروع تحويل المخلفات لإنتاج طاقة كهربائية بطاقة 1200 طن يوميا بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة.