اليوم السابع
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وزارة التضامن تعلن انطلاق معرض ديارنا مارينا للأسر المنتجة بالساحل الشمالى

الإثنين، 08 يوليو 2024 10:52 ص
وزارة التضامن تعلن انطلاق معرض ديارنا مارينا للأسر المنتجة بالساحل الشمالى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن انطلاق فعاليات النسخة الـ67 لـ معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي، والذي يقام تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، ويستمر حتي 5 سبتمبر المقبل.

فعاليات النسخة الـ67 لـ معرض ديارنا للحرف اليدوية
فعاليات النسخة الـ67 لـ معرض ديارنا للحرف اليدوية

 

ويشهد المعرض مشاركة 400 عارض، يعرضون منتجاتهم اليدوية المحلية التي تحكي قصص التراث المصري، وهي عبارة عن السجاد والكليم، والزجاج الملون والمعشق، ومنتجات الخوص، والمفروشات والملابس القطنية، والاكسسوار والفضة، والمنتجات الخشبية والنحاسية، والجلود، والعطور، وغيرها من المنتجات التراثية صديقة البيئة والمنتجات متناهية الصغر من الأسر المنتجة والتعاونيات الإنتاجية ومشروع مستورة الممول من بنك ناصر الاجتماعي ، بالإضافة إلى صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية ومنتجات الاتحاد التعاوني .

النسخة الـ67 لـ معرض ديارنا للحرف اليدوية
النسخة الـ67 لـ معرض ديارنا للحرف اليدوية

 

ومن المقرر أن يتم تقسيم العارضين على ثلاث فترات ، تستمر الفترة الأولي حتي 25 يوليو، وتبدأ الفترة الثانية من 26 يوليو إلى 15 أغسطس، على أن تكون الفترة الثالثة من 16 أغسطس وحتي 5 سبتمبر نهاية فترة المعرض.

ويشهد المعرض المقام على مساحة 2100 متر مربع، العديد من الخدمات منها إجراء سحب يومي لزوار المعرض لعدد 3 زوار وتقدر الجائزة بقسيمة شراء بقيمة 1000 جنيه لكل فائز، وسيتم توفير كافة وسائل الشراء للسادة الزوار من ماكينات صرف آلي، فضلا عن توفير خدمة الإنترنت المجاني داخل المعرض للعارضين والزوار.

تجهيزات النسخة الـ67 لـ معرض ديارنا للحرف اليدوية
تجهيزات النسخة الـ67 لـ معرض ديارنا للحرف اليدوية

 

ويعد معرض ديارنا هو أحد أكبر معارض الحرف اليدوية في مصر، حيث يستضيف حرفيين من جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الإبداعي لتمكين الحرفيين المحليين من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص مبيعات مباشرة منذ عام 1964، حيث يعد معرض ديارنا بمثابة نقطة ارتكاز ثقافية لرواد الساحل الشمالي، ويحتفي بالفنون الأصيلة وفرصة بيع مباشرة لأصحاب الحرف اليدوية ويوفر لهم عروضا تسويقية لمدة 60 يوما.

 







وزيرة التضامن

معرض ديارنا مارينا بالساحل

معرض ديارنا للأسر المنتجة بالساحل



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