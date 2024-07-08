موعد إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل

كتبت آية دعبس

مع الاحتفال برأس السنة الهجرية، أعلن محمد جبران وزير العمل، عن اعتبار يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وقال جبران، إنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة أجره، عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، وحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الاعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وأكد وزير العمل، على صدور الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2024، بشأن هذه الإجازة، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات -كل في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب على مواقع العمل ،والإنتاج ،للعمل بمقتضاه ،والتنبيه نحو وضع أحكامه موضوع التنفيذ.

وأشار الكتاب الدوري إلى منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،إجازة رسمية مدفوعة الأجر ،وذلك يوم الخميس الموافق 11 من شهر يوليو 2024 ،بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر محرم عام 1446 هجرية ،طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية ،وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية ،مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل ،في هذه الحالة بالإضافة أجره ،عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2213 لسنة 2024، بأن يكون يوم الخميس الموافق 11 يوليو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية ،والهيئات العامة ،ووحدات الإدارات المحلية ،وشركات القطاع العام ،وشركات قطاع الأعمال العام ،وشركات القطاع الخاص ،وذلك بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1446 هجرية ،طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية ،بمناسبة رأس السنة الهجرية.