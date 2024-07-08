مفوض عام الأونروا: إسرائيل قصفت 190 منشأة تابعة للوكالة منذ 7 أكتوبر الماضي

كتبت: هند المغربي

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) فيليب لازاريني، أن القوات الإسرائيلية قصفت 190 منشأة أو أكثر من نصف منشآت الوكالة بعضها تعرض للقصف عدة مرات، وبعضها بشكل مباشر، منذ بداية حربها على غزة وقبل تسعة أشهر، ونتيجة لذلك، قتل 520 شخصا وأصيب ما يقرب من 1600 أثناء سعيهم للبحث عن الأمان.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة قال مفوض عام الأونروا إن إسرائيل قصفت مؤخرا مدرسة واقعة في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، كانت تأوي نحو 2000 نازح، ومن بين الضحايا عدد كبير من النساء والأطفال، وقد زعمت القوات الإسرائيلية أن هذه المدرسة كانت تستخدم من قبل الجماعات المسلحة الفلسطينية.

وأكد فيليب لازاريني، أنه يتعامل مع هذه الادعاءات بجدية بالغة، ولهذا السبب، دعا مرارا وتكرارا؛ لإجراء تحقيقات مستقلة للتأكد من الحقائق وتحديد المسؤولين عن الهجمات على مقار (أونروا) أو إساءة استخدامها.

وشدد لازاريني، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاك القانون الدولي، وبعد تسعة أشهر من هذه الحرب الوحشية دعا المسؤول الأممي مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار الذي يحصل بموجبه الناس في غزة وإسرائيل على الراحة والحماية، ويتم الإفراج عن جميع الرهائن على الفور.. وقال: كلما طال أمد هذه الحرب، أصبح الصدع أعمق، وزادت معاناة الناس. لقد طفح الكيل.