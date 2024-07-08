اليوم السابع
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الإثنين، 08 يوليو 2024 09:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع وفقدان 31 شخصا جراء وقوع انهيار أرضى بجزيرة سولاوسى الإندونيسية

الإثنين، 08 يوليو 2024 09:03 ص
مصرع وفقدان 31 شخصا جراء وقوع انهيار أرضى بجزيرة سولاوسى الإندونيسية انهيار أرضى ـ صورة أرشيفية
جاكرتا (أ ش أ)

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أعلن مسئولون فى إندونيسيا اليوم الاثنين، مصرع 11 شخصا، جراء وقوع انهيار أرضى بمنجم للذهب غير مصرح به فى جزيرة سولاوسى.

ونقلت شبكة إيه بى سى نيوز الأمريكية عن المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في إقليم "جورونتالو" عفيف الدين قوله: "إن رجال الإغاثة تمكنوا من إنقاذ شخصين مصابين وانتشال 11 جثة".. موضحا أن عمليات البحث جارية فى الوقت الحالي عن 20 شخصا آخرين مازالوا في عداد المفقودين.

وأشار إلى أن أكثر من 30 قرويا بدأوا في التنقيب عن الذهب أمس الأحد، في منجم صغير بمنطقة "بون بولانجو" النائية في إقليم "جورونتالو" عندما وقع الانهيار الأرضي بسبب الأمطار الغزيرة التي أخذت تهطل على المنطقة مؤخرا.







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