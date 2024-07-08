مصدر حكومى: الحكومة الجديدة برئاسة مدبولى تحضر بكل هيئاتها أمام البرلمان اليوم

كتب محمد عبد العظيم

قال مصدر حكومي مطلع لإكسترا نيوز إن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي تحضر بكل هيئاتها أمام البرلمان اليوم لإلقاء بيانها على الجلسة العامة للمجلس.

وأضاف مصدر حكومي لقناة "إكسترا نيوز"، إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء سيلقي بيان الحكومة ويسلم رئيس مجلس النواب برنامج الحكومة الجديدة.

وتابع المصدر الحكومى، إن البرلمان سيدرس برنامج الحكومة الجديدة خلال 10 أيام وفقا للدستور لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة التي حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يسلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة برنامج الحكومة الجديدة كاملا لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.

وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضى، وطبقا للمدة 146 من الدستور فإن مجلس النواب بعد أن يستمع إلى برنامج الحكومة سيقوم بإحالته إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة خلال 10 أيام لمناقشته.