مركز المناخ: غدًا بداية موجة شديدة الحرارة تستمر أسبوعين

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه بداية من غد الثلاثاء سوف تبدأ أول موجة شديدة الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية ولمدة أسبوعين، تزامناً مع بداية شهر أبيب "أبو اللهاليب – طيّاب الزبيب" نتيجة لامتداد منخفض الهند الموسمي وسيطرته تماماً على الأجواء خلال 2-3 أسابيع القادمة .

أضاف أنه بناء على توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع تعرض البلاد لموجة قياسية من الحرارة العالية تتجاوز الحرارة فيها عتبة الـ 42 – 44°م لمعظم مناطق الجمهورية .

أوضح فهيم أن سبب الموجة شديدة الحرارة هو امتداد المنخفض القادم من الهند في إحداث موجات حارة قوية في مصر، حيث يتسبب في حدوث ضغط جوي منخفض قد تصل خلال هذه الفترة إلى أدنى من 995 ملليبار، كما أنه سبب رئيسي خلال هذه الفترة من كل عام لأن تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، إضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

أشار إلى أن المنخفض يلعب دورًا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في كل من السعودية وبلاد الشام والعراق ومصر، ويتسبب هذا المنخفض في أن تتجاوز درجات الحرارة في كلا من دول الخليج "الكويت – قطر – البحرين – الامارات – شمال عمان واليمن وشرق السعودية " والعراق وغرب إيران لـ 50 درجة مئوية خلال هذه الفترة.