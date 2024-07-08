اليوم السابع
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مدبولى: برنامج الحكومة يستهدف تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد.. إنفوجراف

الإثنين، 08 يوليو 2024 04:38 م
مدبولى: برنامج الحكومة يستهدف تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد.. إنفوجراف رئيس الوزراء

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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن برنامج الحكومة الجديدة يشمل التعاون مع كافة مكونات المجتمع المصرى، متابعا: "تسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى فتح قنوات فعالة مع كافة أطياف صنع القرار وتعزيز التفاهم المشترك يشمل الاجتماعات الدورية مع مجلس أمناء الحوار الوطنى والنقابات والأحزاب والشباب والمرأة والمجمعات

ونستعرض فى الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب لإلقاء بيان الحكومة:

مدبولى أمام البرلمان
مدبولى أمام البرلمان

 

سنعمل على بناء 500 ألف وحدة سكنية بديلة للمناطق غير المخططة

إعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية والاستمرار فى برنامج الطروحات

نستهدف توافر جميع السلع بالأسواق وتطوير سلاسل التوريد

نسعى لرفع الأداء الحكومى من خلال التحول الرقمى فى جميع القطاعات

تطوير حلول الذكاء الاصطناعى فى قطاعات الصحة والتعليم والزراعة وغيرها

نستهدف تحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى

البرنامج يستهدف دولة ديمقراطية تقوم على إعلاء قيم الكرامة ودعم الحقوق والحريات وإعلاء قيمة المواطن

برنامج الحكومة يستهدف تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد

نؤكد أهمية تعزيز التواصل السياسى مع كل مكونات المجتمع المصرى وفتح قنوات مع جميع الأطياف







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