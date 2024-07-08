مدبولى: إيقاف تخفيف أحمال الكهرباء اعتبارا من الأسبوع الثالث من يوليو.. إنفوجراف

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إن الشغل الشاغل للحكومة الفترة المقبلة هو طريقة توصيل الخدمة لأقرب خطوة تكون لديه»، موضحًا أنه توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإسراع الخطى من خلال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات، ووضع خطة أكثر طموحًا أن تشتمل المنظومة كل المحافظات.

وفي هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز ما جاء في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز.



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