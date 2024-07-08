اليوم السابع
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مدبولى: إيقاف تخفيف أحمال الكهرباء اعتبارا من الأسبوع الثالث من يوليو.. إنفوجراف

الإثنين، 08 يوليو 2024 08:25 م
مدبولى: إيقاف تخفيف أحمال الكهرباء اعتبارا من الأسبوع الثالث من يوليو.. إنفوجراف انفوجراف رئيس الوزراء

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قال مصطفى مدبولي، رئيس  الوزراء إن الشغل الشاغل للحكومة الفترة المقبلة هو طريقة توصيل الخدمة لأقرب خطوة تكون لديه»، موضحًا أنه توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإسراع الخطى من خلال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات، ووضع خطة أكثر طموحًا أن تشتمل المنظومة كل المحافظات.

وفي هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز ما جاء في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،  خلال لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز.


شغلنا الشاغل حاليًا تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء

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رئيس الوزراء

طموحات المواطن المصرى

مصطفى مدبولى

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مصر

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الوقود

تخفيف احمال الكهرباء

موعد ايقاف تخفيف الاحمال




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