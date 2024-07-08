محافظ المنيا يقود حملة للتأكد من الالتزام بمواعيد غلق المحال وإزالة إشغالات

المنيا - حسن عبد الغفار

في أولى جولاته الميدانية، قاد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، حملة مفاجئة مساء اليوم الأحد بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة المنيا، لإزالة الإشغالات والتأكد من التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة من رئاسة مجلس الوزراء .

رافق المحافظ خلال الحملة الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية. شملت الحملة تفقد عدة مناطق حيوية وشوارع رئيسية بالمدينة، وهى شارع كورنيش النيل و ميدان لوتس و شارعى طه حسين و عدنان المالكى حيث تم التأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي بمواعيد الغلق، بالإضافة إلى رفع وإزالة الإشغالات لتيسير الحركة المرورية.

كما شدد اللواء كدواني على كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف مدن و مراكز المحافظة مواصلة حملاتها الرقابية و التفتيشية لرصد ومتابعة تطبيق هذه المواعيد بكل حزم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين، مشيراً إلى أهمية تفهم و تعاون المواطنين وأصحاب المحال التجارية مع ما تتخذه الأجهزة التنفيذية من إجراءات للحد من استهلاك الطاقة و ترشيد استخدام الكهرباء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القرارات.

