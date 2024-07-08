اليوم السابع
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محافظ القاهرة يثمن دور بيت العائلة المصرية في تعديل المفاهيم الخاطئة

الإثنين، 08 يوليو 2024 05:36 م
محافظ القاهرة يثمن دور بيت العائلة المصرية في تعديل المفاهيم الخاطئة الدكتور إبرهيم صابر محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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ثمن الدكتور إبرهيم صابر محافظ القاهرة دور بيت العائلة المصرية في تعديل المفاهيم الخاطئة ومحاربة العادات السلبية في المجتمع، ونشر قيم المحبة ومواجهة الأفكار الهدامة من خلال الندوات والأنشطة المجتمعية التى يقوم بها، وهو ما يسهم في استكمال مسيرة التنمية وبناء الوطن ودعم استقراره وأمنه الاجتماعي.

وأكد محافظ القاهرة، أن الوسطية والتسامح هي جوهر كافة الرسالات السماوية من أجل استمرار إعمار الأرض.

جاء ذلك خلال استقبال دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الشيخ محمد الأمين أبو زيد ، والأنبا آرميا ، ودكتورة ناهد عبدالحميد ممثلى بيت العائلة بمكتبه بديوان عام المحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد.







بيت العائلة

القاهرة

محافظ القاهرة




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