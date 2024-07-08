محافظ الجيزة يعلن إنشاء 12 كوبرى مشاة بالمريوطية حفاظا على سلامة المواطنين

كتبت – مرام محمد

عاين المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مراحل العمل بمشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف المريوطية، والتي تضم أعمال إنشاء كباري مشاه وتبطين للمصرف، بدءًا من قرية سقارة وحتى الطريق الأوسطي، وذلك في إطار الاهتمام الذي تولية الدولة بالمصارف المائية لتعظيم الاستفادة منها والتسهيل على المزارعين.

وتابع محافظ الجيزة مرحلة بدء تنفيذ أعمال القواعد المسلحة للمشروع، والذي يضم 12 كوبري مشاه في الاتجاهين أعلى مسار المصرف على مسافة كيلو لكل كوبري مشاه لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين ومستخدمي المركبات وحفاظًا على سلامتهم، كما يشمل أعمال تدبيش وتأهيل جسر المصرف لخدمة المزارعين في أعمال الري وتحقيق الاستفادة القصوي من المورد المائي.

واطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال جولته علي الرسومات الهندسية للمشروع والمسار المحدد له، موجهًا بضرورة وضع لوحات إرشادية مطابقة للمعايير الفنية وتنفيذ الأعمال الهندسية على أكمل وجه، وذلك للتسهيل على المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة تعاون والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن المار بها مسار المشروع مع أجهزة الدولة لتحقيق أعلى معدلات في نسب الإنجاز لتحقيق الاستفادة منه نظرًا لما يعكسه من أهمية كبيرة، مشددًا على ضرورة استمرار أعمال تطوير المصرف للتسهيل على المزارعين في أعمال الري.

وشملت جولة محافظ الجيزة، معاينة مشروع أعمال تغطية ترعة المنصورية بدءًا من الطريق الوسطي حتى المريوطية بطول 12كم، وذلك استكمالا لأعمال تطوير محور المنصورية كأحد المحاور المرورية الهامة والرئيسية المؤدية للمزارات والمناطق السياحة.

وأكد المحافظ خلال جولته بسرعة البدء في وضع رؤية حضارية واضحة ومتكاملة لتعظيم الاستفادة القصوى من المشروع كأحد الشرايين المرورية الهامة ودراسة إنشاء ممشى سياحي أسوةً بما تم تنفيذه في المراحل السابقة كمتنفس للمواطنين إضافة إلى ما يشهده الطريق من حافلات الأفواج السياحية.

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية والقياسية لضمان عوامل الاستدامة للمشروع مع دراسة إنشاء عدد من الكباري على جسم الترعة في الاتجاهين لخدمة المواطنين، لافتًا إلى ضرورة التأكد من إنشاء غرف تفتيش لسهولة تنفيذ أعمال الصيانة مستقبلاً.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، واللواء هشام عبد الصمد مدير شرطة المرافق، والمهندسة نجوى السعيد، وحامد سلامة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس ومسئولي الأجهزة المختصة.



محافظ الجيزة يتفقد أعمال تأهيل وتدبيش مصرف المريوطية



المهندس عادل النجار محافظ الجيزة يتفقد أعمال تأهيل مصرف المريوطية



تأهيل وتدبيش مصرف المريوطية